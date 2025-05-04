Окрошка за 1200 рублей: что случилось с ценами на любимое летнее блюдо?

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость традиционной окрошки в России в 2025 году выросла на 14%. По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", средняя цена продуктов для классического блюда составила 1228 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Фото: Adobe Stock by yaroshenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Причины роста цен: картофель и заправка подорожали

Основной причиной роста стоимости стали подорожавшие продукты. Особенно сильно повысилась цена картофеля: его стоимость увеличилась на целых 60%. Заправка для окрошки, которая включает в себя майонез и горчицу, подорожала на 25%, а такие ингредиенты, как зелень, редис и сметана, стали дороже на 22%.

Однако не все компоненты окрошки подорожали: яйца, наоборот, подешевели на 14%, теперь их стоимость составляет около 120 рублей за десяток.

Что влияет на цену окрошки в регионах и Москве?

По данным исследования, россияне стали чаще выбирать более дорогие ингредиенты для окрошки, что также отражается на конечной стоимости блюда.

В регионах чек на окрошку увеличился в среднем на 14%, в то время как в Москве он составил 855 рублей — на 12% больше, чем в 2024 году.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана.



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