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Как экономить на бензине? 5 простых привычек, которые помогут вашему кошельку

2:32
Экономика

Цены на топливо растут, а машина по-прежнему нужна каждый день. Но есть хорошие новости: изменить нужно не столько маршрут, сколько стиль вождения. 

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Топ-5 проверенных способов экономить бензин

1. Езжайте плавно

Резкие старты и торможения — главный враг экономии. Плавное ускорение и равномерное движение снижают расход топлива до 20%. В пробках держите дистанцию и не газуйте понапрасну.

2. Поддерживайте оптимальную скорость

На трассе "золотой стандарт" — 80-90 км/ч. При 110 км/ч расход топлива уже заметно растет. Если машина позволяет, включайте круиз-контроль — он помогает держать стабильный темп.

3. Не возите лишнее

Багажник, набитый старыми вещами, и поперечины на крыше увеличивают вес и сопротивление воздуха. Уберите всё ненужное — даже 50 кг груза могут понизить расход на 2-3%.

4. Следите за давлением в шинах

Недокачанные шины — это не только риск, но и лишние литры бензина. Проверяйте давление хотя бы раз в месяц и держите его в пределах, рекомендованных производителем.

5. Планируйте поездки

Объединяйте дела: заехать в магазин по дороге с работы — проще, чем устраивать отдельный выезд. Совмещённые маршруты экономят и бензин, и время.

Экономия на топливе: как это работает в рублях

Чтобы дать точный вывод о экономии в рублях, нужно учитывать среднюю стоимость бензина в вашем регионе и средний расход автомобиля. Допустим, стоимость литра бензина – 50 рублей, а средний расход автомобиля – 8 литров на 100 км.

Применяя предложенные методы экономии (плавное вождение, оптимальная скорость, снижение веса), можно сэкономить до 20% на топливе. Для расчёта возьмём, что поездка составляет 100 км.

  1. Обычный расход топлива без экономии: 8 литров * 50 рублей = 400 рублей.
  2. Экономия 20%: 400 рублей * 0,2 = 80 рублей.

Если применить рекомендации, за 100 км можно сэкономить 80 рублей. За месяц, при ежедневных поездках по 100 км, эта экономия составит уже 2400 рублей.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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