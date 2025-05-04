Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сибирский бизнес на пороге нового рынка: что открывает мост между Россией и КНДР
Панель не врет: 8 лампочек, которые кричат стой — но все делают вид, что не слышат
Креатин для пожилых: как он спасет от падений и укрепит здоровье — мнение эксперта
Беременная Ида Галич показала свои трусы-парашюты
Потрясающий кофейный десерт со сливками без выпечки: удивите гостей этим лакомством
Искусственный интеллект взял тайную власть: одна маленькая ложь уже изменила всё
Ухоженные волосы без салона: четыре домашних ритуала, которые работают лучше профессиональных средств
Ценник маленький, а проблемы — большие: что делает с кошкой эконом-корм
Намазал — и тишина: мазь из холодильника, которая лечит почти всё

Пермская Амега преодолела кризис: рост выручки до 7,1 млрд рублей в 2024 году

1:15
Экономика

Пермская компания "Амега", занимающаяся производством окон, сообщила о значительном росте финансовых показателей.

Окно со ставнями
Фото: https://www.freepik.com by kotkoa
Окно со ставнями

Согласно данным сайта checko. ru, в 2024 году доход предприятия составил 7,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль увеличилась до 260,3 миллиона рублей.

Для сравнения, в 2023 году выручка "Амеги" составляла 5,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 77,7 миллиона рублей.

Компания была основана в Перми в 2008 году, и ее основным направлением является производство пластиковых изделий для строительной индустрии. Единственным владельцем и учредителем является местный предприниматель Жанна Кривощекова. "Амега" специализируется на производстве светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия, включая окна, балконные блоки и двери. Продукция компании продается через дилерскую сеть и на рынке корпоративного строительства в восьми регионах России, согласно "Ъ".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой
Шоу-бизнес
Подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой Аудио 
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Авто
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь Аудио 
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Последние материалы
Панель не врет: 8 лампочек, которые кричат стой — но все делают вид, что не слышат
Креатин для пожилых: как он спасет от падений и укрепит здоровье — мнение эксперта
Беременная Ида Галич показала свои трусы-парашюты
Потрясающий кофейный десерт со сливками без выпечки: удивите гостей этим лакомством
Искусственный интеллект взял тайную власть: одна маленькая ложь уже изменила всё
Ухоженные волосы без салона: четыре домашних ритуала, которые работают лучше профессиональных средств
Ценник маленький, а проблемы — большие: что делает с кошкой эконом-корм
Намазал — и тишина: мазь из холодильника, которая лечит почти всё
Эти машины словно приманка для ДТП: список, в котором не хочется оказаться
Почему лучше выбирать правильные сорта для совместной посадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.