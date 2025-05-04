Пермская Амега преодолела кризис: рост выручки до 7,1 млрд рублей в 2024 году

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пермская компания "Амега", занимающаяся производством окон, сообщила о значительном росте финансовых показателей.

Фото: https://www.freepik.com by kotkoa Окно со ставнями

Согласно данным сайта checko. ru, в 2024 году доход предприятия составил 7,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль увеличилась до 260,3 миллиона рублей.

Для сравнения, в 2023 году выручка "Амеги" составляла 5,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 77,7 миллиона рублей.

Компания была основана в Перми в 2008 году, и ее основным направлением является производство пластиковых изделий для строительной индустрии. Единственным владельцем и учредителем является местный предприниматель Жанна Кривощекова. "Амега" специализируется на производстве светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия, включая окна, балконные блоки и двери. Продукция компании продается через дилерскую сеть и на рынке корпоративного строительства в восьми регионах России, согласно "Ъ".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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