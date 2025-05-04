Натуральная косметика под маркой успеха: сочинская Matsesta планирует увеличение производства в 2025 году

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сочинский производитель натуральной косметики Matsesta планирует увеличить объем производства на 30% в 2025 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

В настоящее время предприятие выпускает 250 тысяч единиц продукции ежемесячно, заявил владелец компании Александр Каримов.

По словам Каримова, за последние годы удалось значительно расширить производство и ассортимент, а также начать экспортную деятельность. Увеличение объемов производства потребует расширения мощностей и оптимизации логистических процессов, чтобы удовлетворить растущий интерес к продукции.

Matsesta производит косметику как для домашнего использования, так и для профессионалов, ориентируясь на три сегмента: b2b, b2c и HoReCa. Основными каналами сбыта являются маркетплейсы и контрактное производство косметики под маркой заказчика.

Компания активно развивает продажи через отельный бизнес и рестораны, видя в этом новый и перспективный сегмент, поскольку отели и курорты все чаще выбирают локальные бренды для создания индивидуальных косметических линий для своих гостей.

Кроме того, Matsesta рассматривает возможность расширения в других сегментах, таких как аптеки и специализированные магазины, а также выход на международные рынки, включая страны СНГ и Ближнего Востока. В 2024 году после ухода зарубежных брендов российские производители косметики отметили рост спроса на свою продукцию, особенно в сегменте натуральной косметики. Местные компании продолжают замещать иностранные ингредиенты и наращивать объемы бизнеса, передает РБК.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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