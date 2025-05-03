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76 тысяч россиян уже воспользовались: как получить имущественный вычет на недвижимость

1:12
Экономика

Более 76 тысяч россиян воспользовались имущественным вычетом при покупке недвижимости. Этот вычет можно получить в случае покупки или продажи жилья, если прошло пять лет.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Чаще всего россияне используют деньги для уплаты процентов по ипотеке или для строительства дома. Максимальная сумма, которая может быть возвращена, составляет 2 миллиона рублей. Если лимит за год не исчерпан, оставшаяся сумма переносится на следующий год. Этот инструмент доступен один раз в жизни, а заявки принимаются через личный кабинет на сайте ФНС или в МФЦ.

Социальный вычет стал вторым по популярности, воспользовались им 15 тысяч человек. Максимальный размер выплаты по этому вычету не превышает 19 500 рублей, и возврат осуществляется за лечение, обучение, оздоровительные услуги и страхование. Социальный вычет доступен только для россиян, с доходов которых уплачиваются все положенные налоги. Также россиянам напомнили об увеличенном налоговом вычете за занятия спортом, пишет РГ.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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