Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочу бежать в горы: звезда Клана Сопрано объявил о переезде в Европу из-за политики США
Прощай, уголь и газ: дождевые капли дарят энергию без вреда для природы – подробности
Период покоя: как подготовить нефритовое дерево к цветению
Не только аромат, но и польза: как остатки кофе помогают в уборке и сантехнике
Селена Гомес раскрыла секрет: первый поцелуй с Бенни Бланко заставил её нервничать, и вот почему
Где Сицилия шепчет: этот пляжный уголок Италии покоряет без слов
Никто не понимает, о чём говорит: звезда Белого лотоса высмеял слухи о конфликтах в актёрском составе
Ты борешься с целлюлитом неправильно — вот что реально даёт результат
Легенда ралли возвращается на дороги: Audi Quattro ABT — 45 лет спустя

Страны ОПЕК+ объединяются: май принесёт увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки

1:50
Экономика

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, планируют в мае увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Это решение соответствует изначально намеченному трехмесячному плану по наращиванию производства. Вопросы компенсации за сверхдобычу будут обсуждены отдельно.

Страны, участвующие в соглашении о добровольном сокращении объемов добычи, включают Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт. С начала 2024 года они добровольно сократили общий объем добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки и начали поэтапное восстановление производства в апреле. Первоначальный план увеличения добычи на апрель составлял 138 тысяч баррелей в сутки.

На встрече "восьмерки" ОПЕК+ 3 апреля было принято решение ускорить увеличение производства до 411 тысяч баррелей в сутки. Обсуждение планов на июнь пройдет на заседании 5 мая.

Договора не затрагивают обязательства семи из восьми участников, касающиеся компенсации превышенных объемов добычи во время сокращений. Алжир единственный полностью выполнил план сокращения. Остальные страны должны компенсировать недосокращенные объемы в период с апреля 2025 года по июнь 2026 года, составляющие 4,572 миллиона баррелей в сутки.

В связи с компенсациями, в мае рост добычи нефти для восьми стран ОПЕК+ ожидается на уровне 253 тысячи баррелей в сутки по сравнению с апрелем, пишет ТАСС.

Уточнения

Ба́ррель (англ   lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Шоу-бизнес
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна Аудио 
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Здоровье
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Последние материалы
Кинотеатры — это магия: Райан Джонсон ответил главе Netflix на критику
Он как будто спал: Филипп Киркоров впервые раскрыл подробности о смерти отца
Это место в Альпах выглядит как волшебство: весна приходит сюда первой — и остаётся навсегда
Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая
Как в Узбекистане: плов, где всё по правилам — от лука до последней крупинки риса
Блонд в опасности! Эти шампуни — секретное оружие против желтизны, они раскроют сияние волос
Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб
Птица с характером: как один диагноз поставил вид под угрозу
ДТП с суперкаром, который стоит как квартира в Монако: что не поделили Porsche и Koenigsegg
Этот бисквитный рулет с клубникой исчезает со стола за минуты: получается даже у новичков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.