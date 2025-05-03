Страны ОПЕК+ объединяются: май принесёт увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, планируют в мае увеличить добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Это решение соответствует изначально намеченному трехмесячному плану по наращиванию производства. Вопросы компенсации за сверхдобычу будут обсуждены отдельно.

Страны, участвующие в соглашении о добровольном сокращении объемов добычи, включают Россию, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт. С начала 2024 года они добровольно сократили общий объем добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки и начали поэтапное восстановление производства в апреле. Первоначальный план увеличения добычи на апрель составлял 138 тысяч баррелей в сутки.

На встрече "восьмерки" ОПЕК+ 3 апреля было принято решение ускорить увеличение производства до 411 тысяч баррелей в сутки. Обсуждение планов на июнь пройдет на заседании 5 мая.

Договора не затрагивают обязательства семи из восьми участников, касающиеся компенсации превышенных объемов добычи во время сокращений. Алжир единственный полностью выполнил план сокращения. Остальные страны должны компенсировать недосокращенные объемы в период с апреля 2025 года по июнь 2026 года, составляющие 4,572 миллиона баррелей в сутки.

В связи с компенсациями, в мае рост добычи нефти для восьми стран ОПЕК+ ожидается на уровне 253 тысячи баррелей в сутки по сравнению с апрелем, пишет ТАСС.

Уточнения

Ба́ррель (англ lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.





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