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Медно-никелевый рудник NorthMet: будущее прибыльного проекта в США под угрозой экологических протестов

2:12
Экономика

Администрация Дональда Трампа включила медно-никелевый рудник NorthMet в северной Миннесоте в список важных проектов по добыче полезных ископаемых, для которых требуется ускоренное получение разрешений.

рудник
Фото: commons.wikimedia.org by Chipcity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
рудник

Этот рудник, предложенный компанией PolyMet, станет единственным проектом в Миннесоте из 20, на которые обратила внимание администрация согласно мартовскому указу.

Рудник будет находиться в Бэббитте и будет отправлять добытую руду на переработку на бывшую площадку LTV Steel в Хойт-Лейкс, принадлежащую группе NewRange. Президент Трамп подписал указ, обязывающий ускорить выдачу разрешений на проекты, включенные в список FAST-41 Transparency.

Колин Марш, директор NewRange по внешним связям, отметил, что признание проекта NorthMet важным для энергетики и национальной безопасности является позитивным. Несмотря на это, он считает, что ускорение не повлияет на график получения разрешений.

NewRange представляет собой партнерство между швейцарской компанией Glencore и канадской Teck Resources. В августе прошлого года NewRange начала годовое исследование для изменения дизайна рудника после получения трех основных разрешений.

Экологическая организация "Друзья пограничных вод" раскритиковала это решение, заявив, что проект сталкивается с проблемами по получению разрешений, особенно из-за потенциального загрязнения воды. Защитники окружающей среды предупреждают, что такие проекты могут привести к токсичному загрязнению.

Поддержка проекта выражается в возможностях создания рабочих мест в регионе и потребности в добыче металлов для чистой энергетики в США. Однако NorthMet все еще ожидает получения федерального разрешения на уничтожение водно-болотных угодий, которое было отменено в 2023 году из-за нарушения стандартов качества воды для местного племени чиппева. NewRange планирует повторно подать заявку на это разрешение в конце года, пишет startribune.

Уточнения

Рудни́к (от слова руда) — горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых (преимущественно руды) подземным или открытым способом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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