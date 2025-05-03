У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупная авиакомпания United Airlines (США) приобрела первый в мире самолет JetZero, который предлагает концепцию "гостиной в небе".

Фото: JetZero is licensed under Free More info самолет JetZero

В проект было вложено миллиарды долларов, и он может стать заменой старым самолетам Boeing.

United Airlines поддерживает инициативу по покупке до 200 новых роскошных самолетов, разработанных калифорнийским стартапом JetZero, который станет конкурентом Airbus и Boeing. Самолет расходует вдвое меньше топлива по сравнению с традиционными моделями такого же размера. Хотя он еще не сертифицирован, компания надеется начать его производство к 2030 году, опираясь на успешные испытания прототипа, проведенные в 2024 году.

Футуристический дизайн самолета объединяет крылья и фюзеляж в единую "несущую поверхность", что увеличивает пространство в салоне и позволяет разместить больше кресел в ряду и предлагает более комфортные условия для пассажиров.. Вместо традиционных рядов кресел новый самолет будет иметь всего 10-15 рядов и четыре входных двери для более эффективной посадки и высадки пассажиров.

На борту доступны эконом- и премиум-классы, а также Wi-Fi Starlink, создающий атмосферу "гостиной". JetZero также утверждает, что благодаря своему уникальному дизайну самолет сможет снизить расход топлива на 50% на пассажиро-милю, пишет The Sun

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.



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