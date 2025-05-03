Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта правда о доходах Анны Asti: молчание о СВО стоит миллионы — Вика Цыганова негодует
Хруст, аромат и стойкость: 10 огуречных сортов, которые не подводят
Владелец Ferrari согласился купить бразильский футбольный клуб за 1 млрд
Штрафы до полумиллиона рублей: грибы, за которые можно поплатиться кошельком
Ты в каждом моём слове: Диана Гурцкая обратилась к ушедшему мужу в день его рождения
Мозг сам знает, как успокоиться: новый механизм борьбы с тревогой
Будапешт — город контрастов: тёмные стороны, о которых не рассказывают путеводители
Данечка, мы рядом!: Боярская посвятила трогательный ролик Козловскому в день 40-летия актёра
Брухунова раскритиковала жену Янковского за роль в Кракене: не справилась!

Урожай за месяц! Как вертикальная ферма в Казахстане ускоряет процесс выращивания

1:45
Экономика

Модульная вертикальная ферма — разработка малазийского стартапа BoomGrow, который работает в Малайзии, Индонезии, Филиппинах и Сингапуре.

Зелёный салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный салат

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, куда проект масштабировался. Ферма была разработана и собрана в Малайзии, а затем доставлена в Алматы, где она расположена на территории Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева.

Ферма оснащена системой точного земледелия, которая позволяет контролировать температуру, освещение, подачу питательных веществ и другие параметры для успешного выращивания урожая вне зависимости от климата. Мурали Десан, соучредитель и генеральный директор BoomGrow, отметил, что с первого дня их цель заключалась в внедрении локальных фермерских систем в регионах, где традиционное земледелие затруднено и население зависит от импорта продуктов питания.

Внутри BoomGrow можно выращивать листовую зелень, микрозелень, съедобные цветы, травы и даже грибы. Сбор урожая происходит уже через 35-38 дней после посадки, что быстрее, чем в открытом грунте или теплице, и с использованием на 95% меньше воды, земли и топлива по сравнению с традиционными способами.

Вертикальная ферма на территории университета стала платформой для научных исследований и практического обучения студентов. Свежая зелень, выращенная на месте, будет поставляться в ресторан "Камчатка" и кофейню "Six Coffee+Wine", которые находятся в 500 метрах от контейнера, передает digitalbusiness.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Здоровье
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Последние материалы
Данечка, мы рядом!: Боярская посвятила трогательный ролик Козловскому в день 40-летия актёра
Брухунова раскритиковала жену Янковского за роль в Кракене: не справилась!
Драматургия в упадке: как отсутствие идей убивает современное кино в России
Эти ароматы пахнут свободой, риском и чуть-чуть наглостью
Музыка против рака: Марк Хоппус из Blink-182 рассказал о четырёх годах борьбы
Алкоголь, который не запрещают — он может продлить жизнь и снизить риски для сердца
Грядка на двоих, а они дерутся: почему огурцы не терпят соседей слишком близко
Раскрыта тайна исчезновения Шуры: певец готовит сенсацию — ждём нового артиста!
Новая краска, которая даёт энергию: как Mercedes превращает кузов в батарею
Кошачья забава или конфликт? Как понять, почему ваш питомец размахивает лапами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.