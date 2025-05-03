Урожай за месяц! Как вертикальная ферма в Казахстане ускоряет процесс выращивания

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Модульная вертикальная ферма — разработка малазийского стартапа BoomGrow, который работает в Малайзии, Индонезии, Филиппинах и Сингапуре.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зелёный салат

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, куда проект масштабировался. Ферма была разработана и собрана в Малайзии, а затем доставлена в Алматы, где она расположена на территории Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева.

Ферма оснащена системой точного земледелия, которая позволяет контролировать температуру, освещение, подачу питательных веществ и другие параметры для успешного выращивания урожая вне зависимости от климата. Мурали Десан, соучредитель и генеральный директор BoomGrow, отметил, что с первого дня их цель заключалась в внедрении локальных фермерских систем в регионах, где традиционное земледелие затруднено и население зависит от импорта продуктов питания.

Внутри BoomGrow можно выращивать листовую зелень, микрозелень, съедобные цветы, травы и даже грибы. Сбор урожая происходит уже через 35-38 дней после посадки, что быстрее, чем в открытом грунте или теплице, и с использованием на 95% меньше воды, земли и топлива по сравнению с традиционными способами.

Вертикальная ферма на территории университета стала платформой для научных исследований и практического обучения студентов. Свежая зелень, выращенная на месте, будет поставляться в ресторан "Камчатка" и кофейню "Six Coffee+Wine", которые находятся в 500 метрах от контейнера, передает digitalbusiness.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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