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Херсонская зерновая компания запустит агрохолдинг в 2026-м: новый экономический прорыв

1:58
Экономика

В начале 2026 года в Херсонской области планируется создание агрохолдинга на минимум 50 тысяч гектаров земли для выращивания зерновых и масленичных культур.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Как сообщил директор "Херсонской зерновой компании" Сергей Кива, проектом займется его команда в сотрудничестве с компанией "АФТ-Капитал", которая активно работает более чем в 20 регионах России и является дилером и производителем сельхозтехники.

Кива отметил, что холдинг будет запущен в начале 2026 года, и в дальнейшем планируется строительство маслоэкстракционного завода для более глубокой переработки зерновых. Это создаст добавочную стоимость и налоги для региона, а также дополнительные рабочие места и повысит престиж Херсонской области на мировом рынке.

В настоящее время разрабатывается дорожная карта проекта, которая займет до двух месяцев. Кива уточнил, что "Херсонская зерновая компания" проходит реорганизацию в акционерное общество, а после её завершения совместно с "АФТ-Капитал" будут созданы новые предприятия. Ожидается, что этот процесс займет около пяти месяцев, и к концу года будут зарегистрированы юридические лица в Херсонской области, чтобы начать реализацию проектов. На строительство элеваторов и перерабатывающих предприятий может уйти примерно два года.

В конце апреля губернатор Владимир Сальдо провел встречу с руководством "Херсонской зерновой компании" и "АФТ-Капитал", на которой обсуждались масштабные программы по развитию агропромышленного кластера региона, включая создание аграрного холдинга, строительство логистических и перерабатывающих объектов, семеноводческого завода, а также развитие системы сбыта и поддержки аграриев через дилерские центры, пишет ТАСС.

Уточнения

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует. Целью образования холдинга, как правило, является повышение эффективности управления, снижение издержек.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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