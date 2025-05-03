Малый бизнес наступает: как крымские компании покоряют интернет-рынок

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году объем онлайн-торговли в Крыму значительно вырос, увеличившись вдвое.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Основными причинами этого стали появление современных логистических комплексов и расширение сети пунктов выдачи заказов.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в последнем квартале 2024 года онлайн-продажи в Крыму выросли на 94% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 9,8 миллиарда рублей. Такой рост был обусловлен активной работой крупного распределительного центра в Симферополе и увеличением доступности пунктов выдачи товаров.

Розничные магазины отмечают растущую конкуренцию со стороны онлайн-платформ. Жители Крыма стали активно заказывать продукты питания, одежду и обувь через интернет. Аналитики указывают, что значительным фактором для роста стало активное жилищное строительство в регионе, где в течение двух лет вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилой недвижимости. Это положительно сказывает на онлайн-продажах мебели, товаров для дома, бытовой техники и электроники.

Средний чек онлайн-покупок в IV квартале прошлого года составил около 4 тысяч рублей. Игорь Цветков, руководитель отделения Банка России в РК, подчеркнул, что активный рост сектора онлайн-торговли начался во время пандемии, и за последние пять лет доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли в Крыму увеличилась более чем в пять раз. Это также предоставило новые возможности для местных производителей и малого бизнеса, позволяя им расширять географию продаж и конкурировать с крупными компаниями, пишет РГ.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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