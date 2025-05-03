Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмульгаторы и здоровье кишечника: скрытые угрозы и риск рака в любимом йогурте
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Витамины не помогут, если вы продолжаете это делать с ногтями
Живые окаменелости с крыльями: эти птицы жили при динозаврах — и существуют до сих пор
Секреты Уайатта Рассела: что его родители на самом деле думают о его роли в Marvel
Солнце, компост и терпение: схема, по которой арбуз получается сладким с первого раза
Боль в груди больше не пугает: что умеет новый ИИ-алгоритм
Соло, которое едва не исчезло: Брайан Мэй рассказал о творческом споре с Фредди Меркьюри
Тараканы ушли навсегда, и всё благодаря предмету из ванной

Малый бизнес наступает: как крымские компании покоряют интернет-рынок

1:54
Экономика

В 2024 году объем онлайн-торговли в Крыму значительно вырос, увеличившись вдвое.

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

Основными причинами этого стали появление современных логистических комплексов и расширение сети пунктов выдачи заказов.

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в последнем квартале 2024 года онлайн-продажи в Крыму выросли на 94% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 9,8 миллиарда рублей. Такой рост был обусловлен активной работой крупного распределительного центра в Симферополе и увеличением доступности пунктов выдачи товаров.

Розничные магазины отмечают растущую конкуренцию со стороны онлайн-платформ. Жители Крыма стали активно заказывать продукты питания, одежду и обувь через интернет. Аналитики указывают, что значительным фактором для роста стало активное жилищное строительство в регионе, где в течение двух лет вводятся в эксплуатацию миллионы квадратных метров жилой недвижимости. Это положительно сказывает на онлайн-продажах мебели, товаров для дома, бытовой техники и электроники.

Средний чек онлайн-покупок в IV квартале прошлого года составил около 4 тысяч рублей. Игорь Цветков, руководитель отделения Банка России в РК, подчеркнул, что активный рост сектора онлайн-торговли начался во время пандемии, и за последние пять лет доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли в Крыму увеличилась более чем в пять раз. Это также предоставило новые возможности для местных производителей и малого бизнеса, позволяя им расширять географию продаж и конкурировать с крупными компаниями, пишет РГ.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Авто
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Последние материалы
Соло, которое едва не исчезло: Брайан Мэй рассказал о творческом споре с Фредди Меркьюри
Тараканы ушли навсегда, и всё благодаря предмету из ванной
Сладкое, от которого растут мышцы: три вещества, которые делают спорт легче
Гладиатору — 25: как изменились звёзды культового фильма и секрет вечной молодости Конни Нильсен
Очищение, после которого не остаётся ничего… кроме экземы
Туристы едут в Монголию за новыми впечатлениями от шаманизма
Растаяли в мгновение ока: билеты на Глюкозу исчезли за рекордные 3 минуты — такое возможно?
Они больше не вернутся: Ford прощается с настоящими драйверами
Всего 3 продукта и прощай, жир на животе: научный прорыв в борьбе с лишним весом
Солнце не прощает: вы не поверите, насколько быстро перегревается собака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.