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Где лучше всего ловить судака, щуку, налима — россиянам назвали бесплатные и платные локации

Экономика

С началом таяния льда на реках рыбаки открывают сезон "жидкой воды".

Рыболов
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Рыболов

У многих любителей рыбалки есть свои места для ловли. URA. RU подготовило список бесплатных и платных локаций, где жители и гости Пермского края смогут насладиться рыбалкой и природой.

Кама

Эта река славится ловлей судака и налима. В мае налима ещё можно поймать, а затем, с наступлением тепла, его клев прекращается. Рыбаки отправляются на ловлю как в низовья, так и в верховья реки. Многие предпочитают рыбачить в районе села Паль, а те, кто не хочет далеко уезжать, ловят рыбу в черте Перми и в окрестностях Краснокамска и Усть-Качки. Весной у речного вокзала Пермь-I удачно ловится чехонь.

Сылва

В этой реке, независимо от расстояния от Перми, можно поймать различных рыб, включая окуня, ерша, судака, плотву и уклейку. Среди местных рыбаков популярна также щука, которая предпочитает прибрежные зоны с зарослями камыша.

Чусовая

В этом водоеме пермяки ловят щуку, окуня, плотву, леща и ерша. Также здесь водятся голец, чехонь и хариус. Многие рыбаки выбирают для ловли район поселка Усть-Шалашная и окрестности железнодорожной станции "Пятый километр".

Платные пруды

В Пермском крае есть несколько платных прудов для рыбалки. Среди известных мест — пруды в деревне Колупаево в Карагайском районе и рыболовная база "Шитики". Любители ловли карпа часто направляются в деревню Андреевка, недалеко от Оханска.

Уточнения

Чехо́нь (лат. Pelecus cultratus) — вид стайных полупроходных рыб семейства карповых, единственный вид рода Pelecus.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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