Британский бренд Cadbury в центре скандала: что скрывали пасхальные яйца

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Женщина из г. Голд-Коста (Австралия) купила на Пасху несколько шоколадных яиц британского бренда Cadbury.

Фото: cadbury is licensed under Free More info шоколадное яйцо

В одном из пасхальных яиц она обнаружила личинку. Это шокировало ее настолько, что она полчаса провела в ванной, так как "находка" вызвала рвоту.

Австралийка обратилась в Cadbury — отправила фотографии своей находки. Ей ответили, что это была личинка индийской мучной моли, распространенной по всему миру. В качестве компенсации женщине предложили подарочную карту на 30 долларов.

В компании также заявили, что они обеспечивают высокое качество и безопасность на своих производственных мощностях и поддерживают стандарты своих транспортных партнеров, однако сложно контролировать продукцию после её отгрузки в миллионы домохозяйств по всей Австралии. В результате расследования было установлено, что это был не единичный случай в определенной партии продукции — около 20 покупателей пожаловались на плесень и личинки внутри шоколадных яиц. Компания принесла извинения потребителям за доставленные неудобства, передает nypost.

Уточнения

Cadbury — британская компания по производству кондитерских изделий с центральным офисом в Лондоне (район Аксбридж, Хиллингдон). Компания является одним из мировых лидеров по производству кондитерских изделий.





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