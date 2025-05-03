Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он выглядит как джунгли, не шумит и не требует аренды — просто посади его у окна
Помощник Президента Дмитрий Миронов ко Дню Победы направил ярославским ветеранам Великой Отечественной войны подарки и поздравил их с предстоящим праздником
Протёр пол — исчез стресс: ритуал, который знали наши бабушки
10 упражнений, которые построят спину, на которую хочется обернуться
Время сэкономил, вкус не потерял: как не стоять у плиты и всё равно удивлять едой
Один цвет — и никакого фотошопа: маскируем тёмные круги как профи
Крем с гиалуронкой делает морщины глубже — причина в одной невинной детали
Не такая уж и сухопутная: это существо всё делало наоборот — даже эволюцию
Авокадо творит чудеса: раскройте 8 секретов тропического фрукта, которые изменят вашу жизнь

Британский бренд Cadbury в центре скандала: что скрывали пасхальные яйца

1:14
Экономика

Женщина из г. Голд-Коста (Австралия) купила на Пасху несколько шоколадных яиц британского бренда Cadbury.

шоколадное яйцо
Фото: cadbury is licensed under Free More info
шоколадное яйцо

В одном из пасхальных яиц она обнаружила личинку. Это шокировало ее настолько, что она полчаса провела в ванной, так как "находка" вызвала рвоту.

Австралийка обратилась в Cadbury — отправила фотографии своей находки. Ей ответили, что это была личинка индийской мучной моли, распространенной по всему миру. В качестве компенсации женщине предложили подарочную карту на 30 долларов.

В компании также заявили, что они обеспечивают высокое качество и безопасность на своих производственных мощностях и поддерживают стандарты своих транспортных партнеров, однако сложно контролировать продукцию после её отгрузки в миллионы домохозяйств по всей Австралии. В результате расследования было установлено, что это был не единичный случай в определенной партии продукции — около 20 покупателей пожаловались на плесень и личинки внутри шоколадных яиц. Компания принесла извинения потребителям за доставленные неудобства, передает nypost.

 

Уточнения

Cadbury — британская компания по производству кондитерских изделий с центральным офисом в Лондоне (район Аксбридж, Хиллингдон). Компания является одним из мировых лидеров по производству кондитерских изделий.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ
Военные новости
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Последние материалы
Он выглядит как джунгли, не шумит и не требует аренды — просто посади его у окна
Помощник Президента Дмитрий Миронов ко Дню Победы направил ярославским ветеранам Великой Отечественной войны подарки и поздравил их с предстоящим праздником
Протёр пол — исчез стресс: ритуал, который знали наши бабушки
10 упражнений, которые построят спину, на которую хочется обернуться
Время сэкономил, вкус не потерял: как не стоять у плиты и всё равно удивлять едой
Один цвет — и никакого фотошопа: маскируем тёмные круги как профи
Крем с гиалуронкой делает морщины глубже — причина в одной невинной детали
Не такая уж и сухопутная: это существо всё делало наоборот — даже эволюцию
Авокадо творит чудеса: раскройте 8 секретов тропического фрукта, которые изменят вашу жизнь
Дизель на грани запрета: ЕС готовит удар по привычным авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.