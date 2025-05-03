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Новинка от 7UP: лимонад без сахара уже в магазинах — что о нём думают покупатели

1:08
Экономика

Бренд 7UP (США) представил новый продукт — розовый лимонад без сахара, который стал доступен для покупателей с 28 апреля.

лимонад
Фото: www.7up.com is licensed under Free More info
лимонад

Ярко-розовый напиток сочетает в себе вкус лимона, лайма и малины. Лимонад доступен в различных упаковках: банках по 330 мл, бутылках по 500 мл, двухлитровых бутылках и упаковках по восемь банок. Некоторые покупатели уже поделились положительными откликами в соцсетях.

Однако не все в восторге от безалкогольной версии. Некоторые комментаторы выразили мнение, что без сахара напитки лишены вкуса. Бен Паркер из Carlsberg Britvic, материнской компании 7UP, отметил, что новый лимонад представляет собой свежий подход к популярному бренду и предоставляет интересную возможность для потребителей и розничных продавцов, передает The Sun.

7UP уже имеет оригинальный безалкогольный лимонад со вкусом лимона и лайма, и новый продукт, как предполагается, привлечет внимание покупателей.

 

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием. Физическими составляющими (носителями) бренда является весь комплекс элементов фирменного стиля: название бренда (слово, словосочетание), логотип (товарный знак) с принципами его построения, палитра фирменных цветов, поддерживающая фирменный стиль, оригинальная графика, набор фраз, звуки, торговая марка и прочее.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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