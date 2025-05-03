Цены на ремонт в Москве взлетели: чего точно не стоит делать, если не хотите переплатить

Задумывались, сколько стоит привести квартиру в порядок в 2025 году? Если вы давно не делали ремонт, приготовьтесь к сюрпризу — стоимость изменилась радикально.
Средняя стоимость ремонта квартиры в Москве площадью 55–60 кв. м сегодня составляет уже 2,16 млн рублей. Для сравнения: в 2022 году на те же цели требовалось всего 970 тыс. руб. За три года — рост в 2,2 раза.
Причём, если прирост за 2025 год по сравнению с 2024 составил 15–20%, то сами работы подорожали лишь на 5–10%. Основной удар по кошельку — подорожание строительных и отделочных материалов.
Москва против остальных: где ремонт дороже
В среднем капремонт "однушки" в 37 кв. м по стране обходится от 150 тыс. руб., косметика "двушки" на 53 кв. м — от 110 тыс. руб. (без учёта материалов).
Стоимость ремонта в Москве без материалов различается в зависимости от класса жилья:
Популярность набирают пакетные ремонты — типовые решения с фиксированной ценой, минимум индивидуальности, зато понятно, сколько это стоит.
Чаще всего клиенты стараются не превышать 30–35% от стоимости квартиры на ремонт. Если недвижимость куплена в ипотеку или предназначена для сдачи, бюджет урезается до 20–25%.
Ремонт как тренд: спрос растёт, но с оглядкой
По данным "Профи.ру", в 2025 году в Москве и области спрос на услуги мастеров вырос на 13%. Однако в 2024 рост составлял целых 34%. Сейчас наблюдается не спад интереса, а отложенный спрос — люди ждут лучших ставок по вкладам.
Когда этот спрос "взорвётся", цены могут подскочить ещё сильнее.
Клиенты всё чаще выбирают ремонт под ключ, понимая, что переделки выходят дороже. Из-за этого:
Прораб стал связующим звеном между заказчиком и разнорабочими. Его услуги обходятся минимум в 15% от сметы. Например, при ремонте на 2,8 млн руб. за 3 месяца он заработает от 140 тыс. руб. в месяц.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".