Цены на ремонт в Москве взлетели: чего точно не стоит делать, если не хотите переплатить

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Задумывались, сколько стоит привести квартиру в порядок в 2025 году? Если вы давно не делали ремонт, приготовьтесь к сюрпризу — стоимость изменилась радикально.

Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4554 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Квартира

Цены взлетели: насколько подорожал ремонт

Средняя стоимость ремонта квартиры в Москве площадью 55–60 кв. м сегодня составляет уже 2,16 млн рублей. Для сравнения: в 2022 году на те же цели требовалось всего 970 тыс. руб. За три года — рост в 2,2 раза.

Причём, если прирост за 2025 год по сравнению с 2024 составил 15–20%, то сами работы подорожали лишь на 5–10%. Основной удар по кошельку — подорожание строительных и отделочных материалов.

Москва против остальных: где ремонт дороже

В столице цены на 20% выше, чем в среднем по стране.

По сравнению с Петербургом — разница в 10%.

Капитальный ремонт в регионах стартует от 4 тыс. руб. за кв. м, косметический — от 2 тыс. руб..

В среднем капремонт "однушки" в 37 кв. м по стране обходится от 150 тыс. руб., косметика "двушки" на 53 кв. м — от 110 тыс. руб. (без учёта материалов).

Тарифы: от ламината до премиума

Стоимость ремонта в Москве без материалов различается в зависимости от класса жилья:

Комфорт/стандарт — от 16 до 20 тыс. руб./кв. м: базовые материалы, один санузел, минимум по электрике и сантехнике.

Бизнес-класс — от 25 до 30 тыс. руб./кв. м.

Бизнес-плюс/премиум — от 35 до 45 тыс. руб./кв. м: массив дерева, дизайнерские потолки с подсветкой.

Популярность набирают пакетные ремонты — типовые решения с фиксированной ценой, минимум индивидуальности, зато понятно, сколько это стоит.

Расходы под контролем: сколько тратят

Чаще всего клиенты стараются не превышать 30–35% от стоимости квартиры на ремонт. Если недвижимость куплена в ипотеку или предназначена для сдачи, бюджет урезается до 20–25%.

Ремонт как тренд: спрос растёт, но с оглядкой

По данным "Профи.ру", в 2025 году в Москве и области спрос на услуги мастеров вырос на 13%. Однако в 2024 рост составлял целых 34%. Сейчас наблюдается не спад интереса, а отложенный спрос — люди ждут лучших ставок по вкладам.

Когда этот спрос "взорвётся", цены могут подскочить ещё сильнее.

Люди больше не хотят переделывать

Клиенты всё чаще выбирают ремонт под ключ, понимая, что переделки выходят дороже. Из-за этого:

Спрос на прорабов увеличился на 40%.

Дизайнеров нанимают на 25% чаще, особенно для нестандартных задач.

Прораб стал связующим звеном между заказчиком и разнорабочими. Его услуги обходятся минимум в 15% от сметы. Например, при ремонте на 2,8 млн руб. за 3 месяца он заработает от 140 тыс. руб. в месяц.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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