Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Как вернуть блеск душевой за 10 минут и 0 рублей: вам хватит трёх простых ингредиентов
Норма или ловушка? Что на самом деле означает умеренно пить
Сырные бомбочки: сочные котлеты тают во рту – секрет в начинке
Учёный пересматривает 200-летнюю теорию: как решаются полиномы пятой степени
Александр Васильев объяснил, почему не хотел бы жить в Берлине
Итальянский релакс в мае: в Бадалуко время замирает, а красота оживает в каждой детали
Вы никогда не догадаетесь, что делают стройные женщины ежедневно — раскрываем все секреты
76 тысяч россиян уже воспользовались: как получить имущественный вычет на недвижимость

Цены на ремонт в Москве взлетели: чего точно не стоит делать, если не хотите переплатить

3:32
Экономика

Задумывались, сколько стоит привести квартиру в порядок в 2025 году? Если вы давно не делали ремонт, приготовьтесь к сюрпризу — стоимость изменилась радикально.

Квартира
Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4554 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Квартира

Цены взлетели: насколько подорожал ремонт

Средняя стоимость ремонта квартиры в Москве площадью 55–60 кв. м сегодня составляет уже 2,16 млн рублей. Для сравнения: в 2022 году на те же цели требовалось всего 970 тыс. руб. За три года — рост в 2,2 раза.

Причём, если прирост за 2025 год по сравнению с 2024 составил 15–20%, то сами работы подорожали лишь на 5–10%. Основной удар по кошельку — подорожание строительных и отделочных материалов.

Москва против остальных: где ремонт дороже

  • В столице цены на 20% выше, чем в среднем по стране.
  • По сравнению с Петербургом — разница в 10%.
  • Капитальный ремонт в регионах стартует от 4 тыс. руб. за кв. м, косметический — от 2 тыс. руб..

В среднем капремонт "однушки" в 37 кв. м по стране обходится от 150 тыс. руб., косметика "двушки" на 53 кв. м — от 110 тыс. руб. (без учёта материалов).

Тарифы: от ламината до премиума

Стоимость ремонта в Москве без материалов различается в зависимости от класса жилья:

  • Комфорт/стандарт — от 16 до 20 тыс. руб./кв. м: базовые материалы, один санузел, минимум по электрике и сантехнике.
  • Бизнес-класс — от 25 до 30 тыс. руб./кв. м.
  • Бизнес-плюс/премиум — от 35 до 45 тыс. руб./кв. м: массив дерева, дизайнерские потолки с подсветкой.

Популярность набирают пакетные ремонты — типовые решения с фиксированной ценой, минимум индивидуальности, зато понятно, сколько это стоит.

Расходы под контролем: сколько тратят

Чаще всего клиенты стараются не превышать 30–35% от стоимости квартиры на ремонт. Если недвижимость куплена в ипотеку или предназначена для сдачи, бюджет урезается до 20–25%.

Ремонт как тренд: спрос растёт, но с оглядкой

По данным "Профи.ру", в 2025 году в Москве и области спрос на услуги мастеров вырос на 13%. Однако в 2024 рост составлял целых 34%. Сейчас наблюдается не спад интереса, а отложенный спрос — люди ждут лучших ставок по вкладам.

Когда этот спрос "взорвётся", цены могут подскочить ещё сильнее.

Люди больше не хотят переделывать

Клиенты всё чаще выбирают ремонт под ключ, понимая, что переделки выходят дороже. Из-за этого:

  • Спрос на прорабов увеличился на 40%.
  • Дизайнеров нанимают на 25% чаще, особенно для нестандартных задач.

Прораб стал связующим звеном между заказчиком и разнорабочими. Его услуги обходятся минимум в 15% от сметы. Например, при ремонте на 2,8 млн руб. за 3 месяца он заработает от 140 тыс. руб. в месяц.

 

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить
Последние материалы
Кальций без таблеток: этот дешёвый продукт работает лучше молочной диеты
Почему роза Салли Холмс – это лучший выбор для начинающих садоводов
Тесто, которое само тает: пастель на 3 ингредиента покорила соцсети
Цены на ремонт в Москве взлетели: чего точно не стоит делать, если не хотите переплатить
Официант изменился в лице, увидев приборы крест-накрест — скрытое послание, о котором никто не говорит
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Как гормон привязанности вызвал социальную революцию в мире лемуров
Сын Гуфа и блогера Айзы хочет стать рэпером: как мама никто не захотел
Тренер покинул Динамо: неожиданные мысли Марцела Лички о будущем и прошлом
Геологи разгадали загадку Тихого океана: подводные вулканы и плато связывает одна горячая точка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.