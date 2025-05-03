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Алроса выносит на свет самый редкий бриллиант — камень, от которого замирают сердца

1:33
Экономика

Какой драгоценный камень способен войти в историю и стать символом эпохи? Ответ — «Новое солнце», крупнейший в России бриллиант ярко-жёлтого цвета весом свыше 100 карат.

Драгоценный камень
Фото: commons.wikimedia.org by Gemsphoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Драгоценный камень

Самый крупный в истории России

Компания «Алроса», крупнейший российский производитель алмазов, готовится выставить на аукцион беспрецедентный по своим характеристикам бриллиант. Камень фантазийного оттенка Vivid Yellow, названный «Новое солнце», не только поражает своими размерами, но и вызывает интерес со стороны международных коллекционеров. Вес более 100 карат делает его настоящей сенсацией ювелирного рынка.

Что известно об аукционе

«[Планируем] продавать на аукционе», — лаконично отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее «Алроса» уже проводила онлайн-торги, на которых предлагались редкие розовые и другие уникальные бриллианты. Например, один из камней компании ушёл с молотка на аукционе Christie’s за сумму, превышающую 14 миллионов долларов.

Новый эталон роскоши

Такой лот — редкость даже по мировым меркам. Vivid Yellow — один из самых редких цветовых градаций, а камни свыше 100 карат встречаются исключительно редко. Эксперты уверены, что предстоящая продажа способна привлечь внимание самых богатых частных коллекционеров и ювелирных домов со всего мира.

Уточнения

«Алроса» — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов (по состоянию на 2017 год).

Бриллиа́нт (от фр. brillant "блестящий, сверкающий") — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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