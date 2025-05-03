75% опрошенных россиян ограничивают свои траты на майские праздники: тренд на экономию

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более 75% россиян планируют потратить во время майских праздников не более 20 тысяч рублей.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Это свидетельствует о том, что большинство людей не собираются делать значительные траты в этот период, сообщил генеральный директор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

По его словам, недавно проведенный опрос показал, что 75,5% россиян планируют ограничиться бюджетом в пределах 20 тысяч рублей. Также Пономарев отметил, что только 3,2% опрошенных готовы потратить более 100 тысяч рублей за время продолжительных выходных. В это время средняя сумма займа "до зарплаты" составляет около 11 тысяч рублей, согласно URA.RU.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.



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