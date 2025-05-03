Вино на пике: Кубань-Вино планирует увеличить производство премиальных вин на 65%

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Винодельня "Кубань-Вино", одна из крупнейших в Краснодарском крае, планирует в 2025 году увеличить производство премиальных вин в 1,6 раза, что составит 4,5% от общего оборота компании.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Об этом сообщила пресс-служба предприятия РБК Краснодар. По их данным, в 2025 году планируется выпустить 4 миллиона бутылок премиальных вин, что на 65% больше по сравнению с 2024 годом. Это связано как с развитием производства, так и с растущим спросом на фоне роста цен на импортные вина.

Компания также намерена развивать продажи премиальных вин, расширяя ассортимент и вводя новые проекты. В 2026 году запланировано увеличить этот сегмент еще на 20%.

"Кубань-Вино" имеет три производственных центра в Темрюке, а также в станицах Старотитаровской и Тамань. В собственности компании находится агрофирма "Южная", владеющая 12,8 га земли на Таманском полуострове и в районе Анапы. Доля компании в общей площади виноградников Краснодарского края составляет 32%, а в производстве саженцев — 67%. В 2024 году "Кубань-Вино" произвела 47,7 миллиона бутылок игристых вин, что на 12,2% больше, чем в 2023 году. Общий объем производства игристых, тихих и ликерных вин составил 99,9 миллиона бутылок, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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