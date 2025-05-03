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Порты бьют тревогу: тарифы Трампа угрожают миллионам рабочих мест

1:03
Экономика

Руководители портов в США обратились к сенату с призывом отменить тарифы Дональда Трампа.

Порт США
Фото: https://web.archive.org/web/20161031113144/http://www.panoramio.com/photo/114205892 by qwesy qwesy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Порт США

Они указывают, что эти торговые барьеры могут привести к падению импорта на десятки процентов и негативно сказаться на миллионах рабочих мест. Например, корпорация Apple оценила потери от новых пошлин в первом квартале почти в 1 миллиард долларов, несмотря на это, компания продолжит переносить производство айфонов в Индию.

Согласно информации СМИ, China "тихо" вывел более ста товарных категорий из-под встречных тарифов, на которые приходится до 25% американского импорта в страну.

Тарифы Трампа создали значительную неопределенность в американской экономике. По словам руководителя порта Сиэтла, к концу мая морской трафик может сократиться на 40%, так как торговля с Китаем практически остановилась из-за высоких пошлин, введенных Вашингтоном, и ответных мер со стороны Пекина, согласно Bloomberg.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. К категории тарифов относят также системы ставок оплаты труда.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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