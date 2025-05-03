Инвесторы готовы вложить миллиарды: как БПЛА меняют российскую экономику

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжает привлекать интерес инвесторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Беспилотник

Об этом сообщил ТАСС Алексей Сердюк, глава управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли РФ.

Сердюк отметил, что компании из других сфер осознают потенциал дронов для улучшения своего бизнеса и активно инвестируют в этот сектор. Он подчеркнул растущее значение БПЛА в экономике, указывая на их широкое применение в таких отраслях, как сельское хозяйство, мониторинг территорий и логистика, что помогает оптимизировать и ускорять рабочие процессы. В качестве примера он привел компанию, которая вложила 20 миллиардов рублей в разработку новых моделей беспилотников.

Также сообщалось, что страны Северной Европы отстают от России в области беспилотных технологий, особенно в арктическом регионе. За последние десять лет Россия значительно укрепила свои позиции в этом секторе.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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