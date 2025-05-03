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Доходность в 20%, но только на бумаге: что мешает Газпрому платить дивиденды

1:57
Экономика

Несмотря на значительное улучшение финансовых результатов по итогам 2024 года, перспективы дивидендов от "Газпрома" всё ещё остаются неопределёнными.

АЗС "Газпромнефть"
Фото: commons.wikimedia.org by Rash-its, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
АЗС "Газпромнефть"

Как отмечают аналитики РБК, в отчетности компании за год отсутствует информация о дивидендной базе, а в проекте федерального бюджета на 2025 год доходы от возможных выплат не предусмотрены. Это вызывает обеспокоенность у инвесторов, особенно на фоне рекордных цифр.

Согласно данным по МСФО, "Газпром" завершил 2024 год с выручкой в 10,7 трлн рублей — второй по величине показатель в своей истории. Прибыль составила 1,22 трлн рублей, в то время как годом ранее концерн фиксировал убыток свыше 600 млрд. EBITDA выросла на 76%, а долговая нагрузка снизилась: отношение чистого долга к прибыли до вычета процентов и амортизации уменьшилось с 2,8 до 1,8.

Формально эти показатели соответствуют критериям, которые прописаны в дивидендной политике компании: при коэффициенте "чистый долг / EBITDA" ниже 2,5, "Газпром" должен направлять на дивиденды не менее половины скорректированной чистой прибыли. В пересчете на акцию это может означать выплаты около 30 рублей, а доходность может достичь 20% при текущей цене бумаг.

Однако сам факт отсутствия соответствующего пункта в финансовой отчётности за год стал тревожным сигналом. Кроме того, власти ранее заявляли, что дивиденды от "Газпрома" не включены в доходную часть бюджета — это может говорить о нежелании перераспределять прибыль в пользу акционеров в текущих макроэкономических условиях.

Уточнения

Дивиде́нд — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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