Три товара, которые уже обогатили инвесторов в 2025 году

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1:38
Экономика

Кобальт, кофе и золото показали рекордную доходность за первые четыре месяца 2025 года. РИА Новости, ссылаясь на данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE Futures) и Шанхайской биржи металлов, отмечает, что именно эти активы оказались самыми выгодными для вложений.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Кобальт стал безусловным фаворитом: его цена взлетела почти на 39%. Эксперты напоминают, что металл активно используется в производстве аккумуляторов и стали, что подогревает спрос на фоне роста электромобильной отрасли.

Золото не отстаёт: оно прибавило 25,6%, обновив исторический максимум и достигнув $3 504,2 за унцию. Арабика — один из самых популярных сортов кофе — также резко подорожала, поднявшись в цене на 25,8%.

Сталь, родий и медь также укрепили свои позиции, прибавив 22,3%, 18,1% и 15% соответственно. Среди агропродукции, кроме кофе, заметный рост показали соевое масло (+21,4%) и пшеница на американском рынке (+11,1%).

Однако не все активы радовали инвесторов. Апельсиновый сок оказался антилидером, потеряв 45% стоимости. Европейский картофель тоже продемонстрировал серьёзное снижение — около 43%.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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