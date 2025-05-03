Патентный тролль заставил Apple заплатить 502 миллиона долларов

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Апелляционный суд Великобритании обязал Apple выплатить $502 млн компании Optis Cellular Technology за использование запатентованных 4G-технологий в iPhone и iPad.

Фото: flickr.com by Flickr user Butz.2013, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Apple Store в Америке

Новое решение суда многократно превысило сумму, установленную ранее: в 2023 году Apple должна была выплатить $56,43 млн. Об этом сообщает Reuters.

Судебное противостояние между двумя компаниями длится с 2019 года. Optis, специализирующаяся на патентных технологиях, заявила, что первоначальная сумма компенсации не отражает реальную стоимость лицензии, охватывающей глобальный период с 2013 по 2027 год. Апелляционная инстанция сочла эти аргументы обоснованными.

Apple выразила несогласие с решением и уже анонсировала планы по его обжалованию. В компании утверждают, что Optis не занимается реальной разработкой или производством, а лишь использует владение патентами для давления на крупные корпорации. По словам представителей Apple, действия истца можно охарактеризовать как патентный троллинг.

В Optis, в свою очередь, заявили, что судебное решение подтвердило легитимность их прав на интеллектуальную собственность и подчеркнуло необходимость соблюдения справедливых условий лицензирования на глобальном уровне.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.



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