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Россия наелась белорусским мясом — теперь в ходу китайское

1:23
Экономика

Китай впервые вошёл в тройку лидеров по объёмам экспорта мяса в Россию, продемонстрировав стремительный рост поставок.

Мясные стейки
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясные стейки

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные базы ООН Comtrade, за первый квартал 2025 года объёмы импорта мясной продукции в Россию достигли $2,2 млрд.

Абсолютным лидером остаётся Белоруссия — на неё пришлось более половины всех закупок: $1,3 млрд, или 56,5% от общего объёма. Вторую позицию занимает Бразилия.

Третье место неожиданно занял Китай, увеличив объёмы экспорта в Россию более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают такую динамику с изменением внешнеэкономических приоритетов Пекина: на фоне сокращения поставок в США Китай, по всей видимости, переориентирует часть продукции на российский рынок.

Помимо трёх лидеров, мясо в Россию также экспортируют Парагвай, Швейцария, Аргентина, Казахстан, Уругвай и Индия.

Росси планирует расширение собственной географии поставок. В ближайшее время ожидается запуск экспорта халяльного мяса в Индонезию — крупнейшую мусульманскую страну мира.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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