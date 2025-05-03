Россия наелась белорусским мясом — теперь в ходу китайское

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай впервые вошёл в тройку лидеров по объёмам экспорта мяса в Россию, продемонстрировав стремительный рост поставок.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясные стейки

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на данные базы ООН Comtrade, за первый квартал 2025 года объёмы импорта мясной продукции в Россию достигли $2,2 млрд.

Абсолютным лидером остаётся Белоруссия — на неё пришлось более половины всех закупок: $1,3 млрд, или 56,5% от общего объёма. Вторую позицию занимает Бразилия.

Третье место неожиданно занял Китай, увеличив объёмы экспорта в Россию более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают такую динамику с изменением внешнеэкономических приоритетов Пекина: на фоне сокращения поставок в США Китай, по всей видимости, переориентирует часть продукции на российский рынок.

Помимо трёх лидеров, мясо в Россию также экспортируют Парагвай, Швейцария, Аргентина, Казахстан, Уругвай и Индия.

Росси планирует расширение собственной географии поставок. В ближайшее время ожидается запуск экспорта халяльного мяса в Индонезию — крупнейшую мусульманскую страну мира.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.



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