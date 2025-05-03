Сухумский аэропорт открылся для регулярных рейсов — Грузия должна учитывать права людей на перемещение

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа заявил, что Грузия должна смириться с тем, что Сухумский аэропорт будет работать и принимать самолеты, а также расширять географию полетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина в аэропорту

Он отметил, что хотя Грузия объявила аэропорт вне закона, важно учитывать права людей на перемещение и удобство, которые реализуются совместно с Россией.

Лолуа подчеркнул, что Грузия не должна использовать международное право в своих интересах и применяет двойные стандарты, когда дело касается Абхазии. По его словам, Сухумский аэропорт отвечает современным стандартам безопасности пассажиров.

Накануне первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал начало гражданского авиасообщения между Россией и Абхазией нарушением международных норм, пишет "Интерфакс".

С 1 мая 2025 года аэропорт Сухума начинает обслуживать регулярные гражданские рейсы, что произошло впервые за 30 лет. Сухумский аэропорт, расположенный близ столицы Абхазии, был закрыт после грузино-абхазской войны в 1993 году, а в 2006 году его код был аннулирован международной организацией ICAO.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.





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