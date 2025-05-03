Тайное намерение Казахстана? Как его выход из ОПЕК+ может отразиться на ценах на нефть

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что страны — члены ОПЕК+, в первую очередь Казахстан, ставят интересы своих государств выше интересов картеля.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Он подчеркивает, что альянс имеет смысл, пока он отвечает этим интересам, которые заключаются в поддержании высоких цен на нефть для пополнения бюджетов стран-участниц, пишут Известия.

Андрианов отмечает, что выход Казахстана из ОПЕК+ может ослабить позиции картеля и привести к снижению цен на нефть, что в свою очередь может привести к большим потерям, чем доходам от увеличенного экспорта. Он считает, что это может быть попыткой давления на ключевых игроков альянса — Россию и Саудовскую Аравию — чтобы переложить на них бремя ограничения производства.

Эксперт также подчеркивает, что ни Саудовская Аравия, ни Россия не готовы к дальнейшему сокращению добычи, несмотря на различные попытки участников сделки. Полный развал ОПЕК+ будет невыгоден для всех его членов, в том числе и для Казахстана.

По словам Дмитрия Касаткина, позиция Казахстана не станет катализатором изменения политики ОПЕК+, но свидетельствует о более широкой тенденции внутри альянса, где интересы стран с разными возможностями начинают расходиться. В ближайшие месяцы, вероятно, ОПЕК+ потребуется пересмотреть подход к квотам, возможно, внедрив более индивидуализированные условия для отдельных государств.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.