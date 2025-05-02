Газовая революция в Европе: апрельская статистика разбивает все прогнозы

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле Европа установила новый рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ), согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE).

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Объемы импортированного СПГ составили около 12,8 млрд кубометров, что на 1% больше, чем в марте, и на 20% выше по сравнению с апрелем 2024 года. Этот показатель превысил предыдущий рекорд марта текущего года, когда объем составил 12,7 млрд кубометров, согласно ТАСС.

С января по апрель общие поступления СПГ в газотранспортную систему Европы достигли примерно 46,8 млрд кубометров, что на 12% больше, чем за тот же период в 2024 году.

На 29 апреля 2025 года сжиженный природный газ стал основным источником газа для Европы, составив 33,6% от общего объема поставок. На втором месте находится газ из хранилищ с долей 27,2%, а на третьем — поставки из Северного моря, в основном из Норвегии, с долей 22,2%.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



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