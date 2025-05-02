Совет Tesla ищет нового лидера? Что скрывается за кулисами компании

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет директоров Tesla опроверг слухи о смене руководства, но аналитики из Wedbush во главе с Дэном Айвзом считают, что это был ясный сигнал: Илон Маск более не является неприкосновенным.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Илон Маск на заводе Tesla во Фремонте

Айвз заявил, что последствия сотрудничества Маска с администрацией Дональда Трампа и дальнейшие трудности компании заставляют совет задуматься о замене генерального директора, но пока решено отступить.

Согласно сообщению The Wall Street Journal, около месяца назад члены совета Tesla обращались в кадровые агентства в поисках нового генерального директора на фоне падения цен акций Tesla из-за неоднозначной роли Маска как главы Департамента эффективности правительства при Трампе. Tesla, по информации издания, ориентировалась на крупное кадровое агентство.

Однако Робин Денхолм, председатель совета директоров Tesla, опровергла эту информацию, назвав ее "абсолютно ложной", и подтвердила, что Илон Маск остается генеральным директором компании, совет полностью уверен в его способности реализовать планы развития Tesla.

Уточнения

А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





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