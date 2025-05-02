Технология отработана! Впереди запуск массового производства бананов в Сочи

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России выведены бананы путем селекции сортов, устойчивых к российскому климату и вирусам. Ученые уже вырастили несколько сортов в пробирках и укоренили их в теплицах. Планируется строительство таких теплиц в Сочи.

Фото: Own work by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Банан

В Мичуринске, в лаборатории микроклонального размножения, создают рассаду лучших садовых и ягодных культур, включая первую в России безвирусную рассаду бананов. Сергей Колесников, исполнительный директор Научно-производственного центра "Агропищепром", сообщил, что нехватка безвирусного посадочного материала является основной преградой для развития банановодства в мире, и Россия может не только обеспечить себя, но и экспортировать бананы.

Ученые получили корневища банана из Индии и успешно разработали питательную среду для их быстрого роста в пробирках. В лаборатории сейчас размножают четыре сорта бананов, предназначенных для круглогодичного выращивания. Преимуществом российских бананов станет их экологичность, так как они не будут обрабатываться химикатами, как привезенные из-за границы.

Дмитрий Брыксин, замдиректора по инновационным технологиям "Агропищепрома", отметил, что технология размножения бананов методом инвитро полностью отработана. Ученые уверены, что на создание новых сортов уйдет всего 5-10 лет. Опытная группа бананов из пробирок уже проходит испытания и быстро адаптируется для теплиц.

Компания "Биоагротех" разработала технологию круглогодичного выращивания культур с помощью осветительных вегетационных модулей, которые повышают продуктивность растений. Мичуринские бананы, благодаря сильному иммунитету и вещам, которые обеспечивают более ранний урожай, обещают стать конкурентоспособными.

Однако мировой рынок сталкивается с проблемами, связанными с заражением банановых плантаций опасным почвенным грибком фузариозом, и российские ученые уже разработали методы борьбы с этой болезнью, передает НТВ.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.