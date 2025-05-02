Коммунальные квартиры на грани неконтролируемого роста цен: в каком городе аренда взлетела на 84,4%

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость аренды комнат в коммунальных квартирах Санкт-Петербурга увеличилась на 15,6% за год.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

К маю 2025 года средняя цена аренды в самом дешевом сегменте достигла 16,2 тысячи рублей в месяц, согласно данным портала "Мир квартир".

Санкт-Петербург лидирует в России по количеству коммунальных квартир — на конец 2024 года их насчитывалось 60 тысяч. Только небольшая часть из них сдается в долгосрочную аренду. На сайте "Авито недвижимость" в данный момент размещено более 900 объявлений об аренде комнат, а на "Циан" — около 500.

В Ленинградской области стоимость аренды комнат в коммуналках выросла еще больше — на 20,8%, составив 12,5 тысячи рублей в месяц, пишет РБК.

В целом по стране с мая 2024 года по май 2025 года аренда комнат подорожала на 22%, и сейчас средняя цена составляет 12 246 рублей в месяц. В 67 из 70 исследованных городов наблюдается рост цен. Наибольшее удорожание зафиксировано в Курске, где цены на комнаты выросли на 84,4% до 13,1 тысячи рублей из-за большого числа беженцев. В трех городах — Севастополе, Сочи и Якутске — цены снизились примерно на 3%.

Генеральный директор "Мир квартир" Павел Луценко отметил, что аренда студий выросла на 30%, а однокомнатных квартир — на 24%. Найм комнат менее популярен, поэтому рост ставок не так заметен. Он прогнозирует, что цены на комнаты будут колебаться в зависимости от общего рынка.

Кроме того, в 2025 году продажа комнат в коммунальных квартирах осложнилась из-за значительного роста пошлин за регистрацию сделок. С января была введена прогрессивная шкала, и пошлины стали рассчитываться от стоимости всего объекта недвижимости, что приводит к высоким расходам для продавцов и покупателей и задерживает сделки до изменения схемы расчета на федеральном уровне.

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