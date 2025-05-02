В самом центре инвестиций: кобальт, кофе и золото демонстрируют положительную динамику

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе-апреле 2025 года кобальт, кофе и золото стали самыми выгодными товарами для инвестиций, в то время как апельсиновый сок показал наибольшие убытки, согласно данным ICE Futures и Шанхайской биржи металлов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Кобальт, широко используемый в производстве стали и электрических аккумуляторов, подорожал почти на 39% с конца декабря 2024 года до конца апреля 2025 года. Золото выросло в цене на 25,6%. Среди других металлов наиболее заметный рост цен показали сталь (+22,3%), родий (+18,1%) и медь (+15%).

Среди сельскохозяйственных товаров кофе сорта арабика стал самым подорожавшим, увеличившись на 25,8% с начала года. Соевое масло подорожало на 21,4%, а пшеница на американской бирже выросла на 11,1%.

В энергетическом секторе положительную динамику продемонстрировали только пропан (+10,6%) и бензин на американской бирже (+1,2%). Наоборот, газ в Британии и Европе подешевел на 38% и 34% соответственно, уголь потерял 22,4%, а нефть сорта Брент — около 16%.

Самыми убыточными товарами стали апельсиновый сок, который подешевел на 45%, и картофель на европейской бирже с падением цены примерно на 43%. Какао-бобы, ранее лидировавшие по прибыльности, потеряли почти 31% стоимости на лондонской бирже на фоне улучшения ситуации с урожаем.

Среди металлов наибольшее снижение цен зафиксировано у галлия (-14,6%), германия (-12,3%) и цинка (-12,6%), согласно РИА Новости.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.





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