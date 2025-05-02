Долг платежом красен! Почему Валдис Пельш не сможет выехать за границу, а Филиппу Киркорову не дают наследство от отца

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Известный телеведущий, актер и музыкант Валдис Пельш задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 2,5 миллиона рублей, и за последнюю неделю его долг увеличился на 1,2 миллиона рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

Если Пельш не погасит задолженность, он рискует потерять возможность выезда за границу.

Несмотря на долговые обязательства, Пельш успешно развивает свой бизнес. Его компания "РД Студия" заработала 10 миллионов рублей чистой прибыли в 2024 году, а ООО "Документалист" — 9,5 миллиона. В 2023 году "Документалист" был убыточным, но благодаря усилиям артиста смог показать прибыль в прошлом году.

Также сообщается, что ФНС подала в суд на покойного народного артиста России Бедроса Киркорова. Его сын Филипп Киркоров не может получить в наследство трехкомнатную квартиру в Москве из-за долга отца перед государством в размере 31 тысячи рублей.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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