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Перенос заседания ОПЕК+: какие сюрпризы ждут рынок 3 мая

1:14
Экономика

Встреча восьми стран ОПЕК+, которые добровольно ограничили добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, перенесена с 5 на 3 мая.

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, время встречи назначено на 13:00 по московскому времени.

В начале апреля эти страны неожиданно решили ускорить ограничение добычи с мая — с 135 тысяч до 411 тысяч баррелей в сутки и проводить встречи, чаще всего онлайн, каждый месяц. На предстоящей встрече планируется обсудить объемы добычи на июнь.

ОПЕК напоминает, что любое увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменения рыночной ситуации. Участники внимательно отслеживают уровень исполнения соглашения, а также компенсацию ранее недосокращенных объемов. Решение об ускоренном увеличении добычи в мае связано с необходимостью компенсировать ранее недосокращенные объемы.

На рынок сейчас влияют геополитические события и торговые войны, и такая гибкость позволит группе поддерживать рыночную стабильность.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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