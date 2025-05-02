Турция на пороге ядерной эры: завершение строительства первого реактора АЭС Аккую

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что строительство первого реактора атомной электростанции "Аккую" практически завершено.
Он выступил на Стамбульском саммите по природным ресурсам. Эрдоган отметил, что Турция планирует начать пробное производство на АЭС "Аккую" в конце текущего года. Кроме того, он прогнозирует, что после завершения строительства остальных реакторов станция начнет работать на полную мощность в 2028 году, что позволит сократить импорт природного газа на 7 миллиардов кубометров и сэкономить 2,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.
А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).
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