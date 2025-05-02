Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет долголетия и силы: эти три каши обязательны в рационе каждого мужчины
Откидная кровать и банки для белья: странные, но гениальные идеи для тесных квартир
Картошку любит каждый, но проволочник — больше всех: пора вернуть урожай себе
Готовишь, нюхаешь, жалеешь: а ведь брокколи можно приготовить вкусно
Розмарин в доме — не просто зелень! Узнайте, как он может изменить вашу жизнь
Как добавить яркости классическим вареникам — секрет в одном ингредиенте
Бенгальская кошка может прожить вдвое дольше обычной — но не без вашей помощи
Забудьте о шелушении и жирности — этот секрет сделает ваши волосы здоровыми навсегда
Из грязного мусора — в достопримечательность: как диван с мухами стал звездой деревни

Турция на пороге ядерной эры: завершение строительства первого реактора АЭС Аккую

0:42
Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что строительство первого реактора атомной электростанции "Аккую" практически завершено.

Строительство ядерного реактора
Фото: CPI BalNpp(The Centre of the Public Information Balakovo NPP by Фото из архива Балаковской АЭС, компьютерная обработка — Александр Ситенький (Alexander Seetenky), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Строительство ядерного реактора

Он выступил на Стамбульском саммите по природным ресурсам. Эрдоган отметил, что Турция планирует начать пробное производство на АЭС "Аккую" в конце текущего года. Кроме того, он прогнозирует, что после завершения строительства остальных реакторов станция начнет работать на полную мощность в 2028 году, что позволит сократить импорт природного газа на 7 миллиардов кубометров и сэкономить 2,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна
Шоу-бизнес
Последняя надежда: пользователи Сети посоветовали Маргарите Симоньян способ пробуждения Тиграна Кеосаяна Аудио 
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Садоводство, цветоводство
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных Аудио 
Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком
Красота и стиль
Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Последние материалы
Картошку любит каждый, но проволочник — больше всех: пора вернуть урожай себе
Готовишь, нюхаешь, жалеешь: а ведь брокколи можно приготовить вкусно
Розмарин в доме — не просто зелень! Узнайте, как он может изменить вашу жизнь
Турция на пороге ядерной эры: завершение строительства первого реактора АЭС Аккую
В ожидании сюрприза от Ватикана. Кто станет 267-м преемником Святого Петра?
Как добавить яркости классическим вареникам — секрет в одном ингредиенте
Бенгальская кошка может прожить вдвое дольше обычной — но не без вашей помощи
Забудьте о шелушении и жирности — этот секрет сделает ваши волосы здоровыми навсегда
Из грязного мусора — в достопримечательность: как диван с мухами стал звездой деревни
Пресс под спасательным кругом: план битвы с мужским животом, который реально работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.