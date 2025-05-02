Турция на пороге ядерной эры: завершение строительства первого реактора АЭС Аккую

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что строительство первого реактора атомной электростанции "Аккую" практически завершено.

Фото: CPI BalNpp(The Centre of the Public Information Balakovo NPP by Фото из архива Балаковской АЭС, компьютерная обработка — Александр Ситенький (Alexander Seetenky), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Строительство ядерного реактора

Он выступил на Стамбульском саммите по природным ресурсам. Эрдоган отметил, что Турция планирует начать пробное производство на АЭС "Аккую" в конце текущего года. Кроме того, он прогнозирует, что после завершения строительства остальных реакторов станция начнет работать на полную мощность в 2028 году, что позволит сократить импорт природного газа на 7 миллиардов кубометров и сэкономить 2,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



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