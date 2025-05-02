Доллар теряет былую мощь? Экономика США на распутье

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иностранные инвесторы могут начать меньше покупать американских активов, если доллар не обесценится ещё сильнее.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус отметил, что даже при стабильном росте экономики США, спрос на доллар может снизиться. У США огромный торговый дефицит — более триллиона долларов, и страна очень зависит от внешнего спроса, чтобы его профинансировать.

Индекс доллара уже упал на 9% с момента прихода Дональда Трампа к власти. Сейчас есть опасения, что экономика США может замедлиться из-за протекционистской политики.

Хациус предполагает, что Федеральная резервная система (ФРС) может снизить ставки уже на следующем заседании, это поможет поддержать экономику. Правда, недавно председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что ставки могут остаться без изменений — и это вызвало критику Трампа, но в итоге он заявил, что не собирается их убирать Пауэлла, пишет finance. yahoo.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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