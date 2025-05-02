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США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану

2:01
Экономика

Китай внимательно анализирует сигналы из Вашингтона о готовности к торговому диалогу. Министерство коммерции КНР сообщило, что американские представители через различные каналы выразили намерение обсудить действующие пошлины.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

"США недавно направили Китаю через заинтересованных лиц послания с выражением готовности начать переговоры", — говорится в официальном заявлении.

Однако в Пекине к таким заявлениям относятся без излишней поспешности. Как подчеркивают в Минкоммерции, позиция страны остаётся неизменной: "Если нужно бороться — будем сражаться до конца; если нужен диалог — двери открыты". Китай, по сути, готов обсуждать условия, но и уступать в одностороннем порядке не намерен.

Показательно, что на фоне этих заявлений официальные торговые переговоры между двумя странами пока не ведутся. Об этом сообщил американский торговый представитель Джеймисон Грир. В кулуарах дипломаты явно осторожничают — и причины для этого есть.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов, охватывающих продукцию из 185 стран и территорий. Под универсальный тариф в 10% попали почти все страны, кроме некоторых, включая Россию. Он вступил в силу 5 апреля, а индивидуальные пошлины — 9 апреля.

Любопытно, что уже спустя несколько дней после старта этих мер Вашингтон решил на 90 дней приостановить часть новых пошлин. Это объяснили стремлением провести переговоры. В этот период действует базовая ставка в 10%, пока ведутся консультации. Однако на китайские товары в США уже начисляются пошлины до 145%, а Пекин ответил собственным повышением — с 12 апреля тарифы на американскую продукцию выросли до 125%.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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