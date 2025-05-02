Охрана границы вместо науки: Трамп сокращает расходы на миллиарды долларов

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне предвыборной гонки Дональд Трамп готовит неожиданный ход — масштабное урезание бюджетных расходов на неприоритетные нужды. По данным The Wall Street Journal, президент США предложит сократить дискреционные (необязательные) траты на $163 млрд — это более 22% от текущих показателей.

Фото: wikimedia.org by David Maiolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сенат Америки

Под удар попали наука, экология и образование

Планы Трампа затронут ключевые направления:

Министерство энергетики потеряет финансирование программ по возобновляемой энергии;

Министерства образования и здравоохранения ощутят серьёзные урезания;

Агентство по охране окружающей среды (EPA) рискует остаться без ряда инициатив, включая экологическую справедливость;

Гранты NOAA (Национальное управление по исследованию океана и атмосферы) будут отменены.

Речь идёт не просто об экономии — ставка делается на отказ от прежних приоритетов, введённых администрацией Байдена.

Закрытия и ликвидации

В проекте бюджета предусмотрено:

Закрытие Агентства по развитию бизнеса меньшинств;

Ликвидация Агентства международного развития;

Урезание отделов по кибербезопасности;

Прекращение поддержки Национального фонда демократии (NED), признанного в России нежелательной организацией;

Сокращение бюджета Национального научного фонда на $5,2 млрд.

Дополнительно США откажутся от инвестиций в международные климатические инициативы, направленные на помощь развивающимся странам.

Безопасность — вне конкуренции

Единственная статья, которой предлагается увеличить финансирование, — это охрана государственной границы. В приоритете безопасность внутри страны.

Что дальше

Ожидается, что проект бюджета будет опубликован в пятницу. Конгресс, в лице Палаты представителей и Сената, приступит к обсуждению, которое может затянуться на месяцы.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Финанси́рование (англ. funding) — обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.



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