Охрана границы вместо науки: Трамп сокращает расходы на миллиарды долларов

На фоне предвыборной гонки Дональд Трамп готовит неожиданный ход — масштабное урезание бюджетных расходов на неприоритетные нужды. По данным The Wall Street Journal, президент США предложит сократить дискреционные (необязательные) траты на $163 млрд — это более 22% от текущих показателей.
Планы Трампа затронут ключевые направления:
Речь идёт не просто об экономии — ставка делается на отказ от прежних приоритетов, введённых администрацией Байдена.
В проекте бюджета предусмотрено:
Дополнительно США откажутся от инвестиций в международные климатические инициативы, направленные на помощь развивающимся странам.
Единственная статья, которой предлагается увеличить финансирование, — это охрана государственной границы. В приоритете безопасность внутри страны.
Ожидается, что проект бюджета будет опубликован в пятницу. Конгресс, в лице Палаты представителей и Сената, приступит к обсуждению, которое может затянуться на месяцы.
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
Финанси́рование (англ. funding) — обеспечение финансовыми ресурсами (денежными средствами) организаций и предприятий, различных экономических проектов.
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