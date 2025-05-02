Альтернатива для граждан! Почему экономист Делягин призывает отказаться от льготной ипотеки

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин подверг критике программу льготной ипотеки в России, заявив, что вместо эффективного решения жилищного вопроса, она стала поддержкой банковского сектора и строительной отрасли, а не граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

Он отметил, что официальная пропаганда долго представляла ипотеку как меру социальной поддержки, но, по сути, это поддержка банков и строителей.

Делягин представил расчеты, показывающие, насколько дорого обходится государству льготная ипотека под 6% в условиях, когда реальная ставка достигла 28% после повышения ключевой ставки Центральным банком. Государство, по его словам, покрывает разницу в 22% из бюджета, что делает оплату квартиры фактически шестиразовой за 30 лет из-за высоких процентов.

В качестве альтернативного решения Делягин предложил выкупать квартиры и предоставлять их гражданам бесплатно, утверждая, что это обойдется дешевле, так как нужно будет заплатить только один раз за саму квартиру, пишет kapital-rus.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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