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Новый удар по кошельку! Тарифы на жилищные услуги в России повысятся на 11,9%

1:09
Экономика

С 1 июля в России ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 11,9%.

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Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, водоснабжения и отопления, при этом в различных регионах и населенных пунктах цены могут варьироваться.

Например, в Новосибирской области прогнозируется рост тарифов на 11,9%, с возможным отклонением до 4,8%, что может привести к увеличению тарифов до 15% в некоторых местах.

Кроме того, стало известно, что в мае-июне в Государственную думу будет внесен законопроект, который определит статус "Почты России" как организации, ответственной за доставку почтовых отправлений. Также в Российской Федерации проводится работа по совершенствованию миграционного законодательства, направленная на противодействие нелегальной миграции и оптимизацию процедур.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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