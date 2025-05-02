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Кадровый голод в прошлом? Где компании России набирают сотрудников быстрее всего

1:47
Экономика

В России за последние три года наибольшее увеличение числа работников наблюдается в области информации и связи, согласно докладу главного экономиста ВЭБ. РФ Андрея Клепача, посвященному развитию рынка труда и его связи с научно-технологическим прогрессом.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

С 2021 по 2024 год в сфере информации и связи прирост занятых составил 19%, что является самым высоким показателем. На втором месте по росту находится административная деятельность с увеличением на 13%. Добывающая промышленность и обрабатывающие производства показали рост на 7%, а в строительстве и сфере научной и профессиональной деятельности — по 3%.

Несмотря на эти изменения, обрабатывающие производства остаются самой крупной отраслью по количеству работников. В 2024 году в этой сфере трудилось 7,08 миллиона человек, что больше, чем три года назад, когда численность составляла 6,64 миллиона. На втором месте находится торговля с 5,41 миллиона занятых в 2024 году, по сравнению с 5,38 миллиона в 2021 году. Третьей по численности занятых стала отрасль транспорта и хранения, где в 2024 году работало 3,28 миллиона человек, что немного больше, чем в 2021 году, когда в этом секторе было 3,27 миллиона специалистов, сообщает РБК.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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