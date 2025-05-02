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Почему России нужно выучить итальянский урок? Развитие виноделия и энотуризма

2:47
Экономика

В последние годы регионы Юга и Кавказа стали важным центром для развития различных видов туризма, среди которых винный или энотуризм занимает ключевое место.

виноградник
Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
виноградник

По данным Российского Союза Туриндустрии (РСТ), в 2024 году более 2,5 миллионов туристов посетили винодельни. Однако основная часть гостей приходит лишь на экскурсии, так как не все винодельни имеют средства размещения.

На данный момент в России функционирует 150 виноделен, расположенных в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье, Дагестане и Северной Осетии, причем около 80% из них находятся в Краснодарском крае и Крыму. В СКФО лидируют Дагестан и Ставрополье, имея 4% и 2% соответственно от общего числа виноделен в стране. К сожалению, только 25 из них располагают объектами гостеприимства, такими как отели, глэмпинги и гостевые дома.

Доля отелей при винодельнях в России составляет 15%, что ниже зарубежных показателей: в Италии и Франции — по 23%, а в Австрии — 34%. Эксперты отмечают не только экономические факторы, такие как высокая ключевая ставка, но и законодательные ограничения, которые мешают строительству на виноградопригодных землях. Тем не менее, существует потенциал для развития винных кластеров с собственным размещением.

Винный туризм зачастую начинается как часть маркетинговой стратегии и со временем превращается в отдельное направление бизнеса. Член Общественного совета Минсельхоза РФ Леонид Попович отметил, что уровень винодельни влияет на способность извлекать прибыль из энотуризма, особенно для небольших хозяйств, у которых до 50% производства может продаваться туристам.

Генеральный директор "Международного эногастрономического центра" Леонид Гелибтерман подчеркнул важность наличия средств размещения для полноценного развития винного туризма. Успешно реализующими этот потенциал стали винодельни "Абрау-Дюрсо", "Шато де Талю", "Лефкадия" и "Кубань-Вино".

Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян отметил, что количество туристов на винодельнях растет, что требует создания полноценной инфраструктуры для энотуристов. Он обратил внимание на необходимость развития агротуризма, аналогичного тому, который представлен в Италии, где у виноградников есть свои рестораны, отели и местная кухня, что создает комплексный туристический опыт, пишет РБК.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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