Скрытые комиссии остались в прошлом? Верховный суд защитил права заёмщиков по кредитным картам

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Верховный суд РФ постановил, что банки не имеют права в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банкомат

Это стало известно из определения судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.

Суд рассмотрел жалобу жителя Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту в "Альфа-банке". По условиям договора он мог беспроцентно снимать наличные до 50 тысяч рублей ежемесячно. Однако через месяц банк ввел комиссию в размере 5,9% от суммы плюс 900 рублей. На претензию заемщика банк ответил, что у него есть право вносить изменения в условия договора и тарифы в одностороннем порядке.

Суды трех инстанций поддержали позицию банка, однако Верховный суд с этим не согласился. В своем определении суд указал, что ни Закон о банках и банковской деятельности, ни Закон о потребительском кредите не предоставляют право банку изменять условия договора без согласия заемщика. Такие изменения приводят к увеличению денежного обязательства заемщика. Суд признал решение о введении комиссии за снятие наличных "ничтожным" и направил дело на пересмотр, указав нижестоящим судам учесть замечания, изложенные в определении.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. К категории тарифов относят также системы ставок оплаты труда.



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