Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голубая шлемовидка: красивое, но опасное растение для вашего сада
Ошибка на ошибке: как не надо выбирать ковёр для дома
Бразильская тайна: место, где вода пресная, ветер вечный, а отдых бесценный
Хочешь знать, кто был за рулём? Госномер — это почти паспорт, если знать, куда смотреть
Этот салат затмит Оливье: вкуснее в 10 раз, а готовить в 2 раза быстрее – простой рецепт
Тренер раскрыл секрет: Интер приготовил Барселоне ловушку в Лиге чемпионов
Пёс проживёт дольше: в США одобрили первую таблетку от старости для собак
Стивен Спилберг назвал фильм, который считает величайшим произведением кинематографа
Обновление, которое убивало смартфоны, теперь доступно – но есть подвох

Скрытые комиссии остались в прошлом? Верховный суд защитил права заёмщиков по кредитным картам

1:26
Экономика

Верховный суд РФ постановил, что банки не имеют права в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам.

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

Это стало известно из определения судебной коллегии по гражданским делам, с которым ознакомилось РИА Новости.

Суд рассмотрел жалобу жителя Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту в "Альфа-банке". По условиям договора он мог беспроцентно снимать наличные до 50 тысяч рублей ежемесячно. Однако через месяц банк ввел комиссию в размере 5,9% от суммы плюс 900 рублей. На претензию заемщика банк ответил, что у него есть право вносить изменения в условия договора и тарифы в одностороннем порядке.

Суды трех инстанций поддержали позицию банка, однако Верховный суд с этим не согласился. В своем определении суд указал, что ни Закон о банках и банковской деятельности, ни Закон о потребительском кредите не предоставляют право банку изменять условия договора без согласия заемщика. Такие изменения приводят к увеличению денежного обязательства заемщика. Суд признал решение о введении комиссии за снятие наличных "ничтожным" и направил дело на пересмотр, указав нижестоящим судам учесть замечания, изложенные в определении.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. К категории тарифов относят также системы ставок оплаты труда.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка обожает желе, но игнорирует мясо? Вот что она на самом деле хочет сказать
Домашние животные
Кошка обожает желе, но игнорирует мясо? Вот что она на самом деле хочет сказать Аудио 
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Недвижимость
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Последние материалы
Хочешь знать, кто был за рулём? Госномер — это почти паспорт, если знать, куда смотреть
Этот салат затмит Оливье: вкуснее в 10 раз, а готовить в 2 раза быстрее – простой рецепт
Тренер раскрыл секрет: Интер приготовил Барселоне ловушку в Лиге чемпионов
Пёс проживёт дольше: в США одобрили первую таблетку от старости для собак
Стивен Спилберг назвал фильм, который считает величайшим произведением кинематографа
Обновление, которое убивало смартфоны, теперь доступно – но есть подвох
Новый взгляд на макияж глаз: три идеи, которые стоит попробовать каждой
Плачут ли кошки от грусти? Ответ вас удивит — и немного расстроит
Травы для сада: лучшие сорта для вашего дачного участка
Эти кожные симптомы могут говорить о серьёзных проблемах с печенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.