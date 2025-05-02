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Сибирь превращается в винную столицу: в Тюменской области массово сажают виноград

1:31
Экономика

Ещё недавно идея производства вина в Западной Сибири могла показаться фантастикой. Однако в 2025 году Тюменская область официально вошла в перечень винодельческих регионов России. Это стало возможным благодаря инициативе местных предпринимателей и зарегистрированным виноградникам, что позволило внести регион в реестр виноградно-винодельческих зон (ВВЗ).

Виноград
Фото: creativecommons.org by Kelly Nigro is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Виноград

В Ассоциации виноградарей и виноделов России уточнили: включение территории в ВВЗ происходит либо по инициативе бизнеса, либо если есть подтвержденные документы на виноградные насаждения. В случае с Тюменью совпали оба условия.

Из лесовосстановления — в виноделие

Замглавы Заводоуковского муниципального округа Елена Аверина отметила, что в прошлом местные аграрии специализировались на выращивании хвойных саженцев. Однако теперь округ стал первым в области, где не просто сажают виноград, но и налаживают промышленное производство вина.

По её словам, ранее энтузиасты занимались этим в частном порядке, но официальный статус открыл путь к развитию настоящей винодельческой отрасли.

Команда проекта пока небольшая — всего семь человек, но уже есть агроном, а в будущем планируют нанять профессионального виноградаря. С 300 кустов лозы ожидается первый настоящий урожай, которого должно хватить на около 100 бутылок сухого красного вина, пишет "Рамблер".

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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