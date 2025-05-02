Сибирь превращается в винную столицу: в Тюменской области массово сажают виноград

Ещё недавно идея производства вина в Западной Сибири могла показаться фантастикой. Однако в 2025 году Тюменская область официально вошла в перечень винодельческих регионов России. Это стало возможным благодаря инициативе местных предпринимателей и зарегистрированным виноградникам, что позволило внести регион в реестр виноградно-винодельческих зон (ВВЗ).
В Ассоциации виноградарей и виноделов России уточнили: включение территории в ВВЗ происходит либо по инициативе бизнеса, либо если есть подтвержденные документы на виноградные насаждения. В случае с Тюменью совпали оба условия.
Замглавы Заводоуковского муниципального округа Елена Аверина отметила, что в прошлом местные аграрии специализировались на выращивании хвойных саженцев. Однако теперь округ стал первым в области, где не просто сажают виноград, но и налаживают промышленное производство вина.
По её словам, ранее энтузиасты занимались этим в частном порядке, но официальный статус открыл путь к развитию настоящей винодельческой отрасли.
Команда проекта пока небольшая — всего семь человек, но уже есть агроном, а в будущем планируют нанять профессионального виноградаря. С 300 кустов лозы ожидается первый настоящий урожай, которого должно хватить на около 100 бутылок сухого красного вина, пишет "Рамблер".
Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.