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Дуров рвётся наверх, Лисин теряет миллиарды: что происходит с деньгами миллиардеров

1:21
Экономика

С начала 2025 года совокупное состояние крупнейших российских предпринимателей выросло почти на 15 миллиардов долларов.

Богач
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Богач

На первом месте среди российских миллиардеров по-прежнему остается Владимир Потанин - один из основных владельцев "Норникеля". С января его активы прибавили $2,2 млрд, доведя общее состояние до $30 млрд.

Следом за ним идет совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на $120 млн и достигло отметки в $25,4 млрд.

Третью строчку занимает Владимир Лисин - основной акционер НЛМК. Несмотря на высокие позиции, его капитал сократился на $2,3 млрд и составил $23,5 млрд. Это единственное заметное падение среди лидеров.

В рейтинге также представлен Павел Дуров - основатель Telegram. Он укрепил свои позиции в десятке, увеличив состояние на $1,59 млрд. 

Такой рост капиталов миллиардеров, несмотря на внутренние и внешние экономические вызовы, подчеркивает устойчивость российского бизнеса и адаптацию к глобальным трендам, пишет Bloomberg.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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