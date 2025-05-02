Деньги капнут с неба: кому повезёт получить прибавку в мае

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае в России произойдут точечные корректировки социальных выплат. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, подчеркнув, что масштабной индексации для всех категорий граждан не предусмотрено — общая индексация прошла ещё 1 февраля и была привязана к уровню инфляции.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские рубли

По словам депутата, увеличение выплат в мае затронет лишь часть получателей. Это связано с тем, что у некоторых категорий граждан — например, получающих выплаты по факту окончания годового расчетного периода — наступает новый расчётный цикл.

Размер новых выплат в таких случаях будет определяться с учетом обновлённого прожиточного минимума, установленного в текущем году, пишет RT.

В 2025 году федеральный прожиточный минимум увеличен на 14,75%. Однако важно учитывать, что каждый регион вправе устанавливать свои значения этого показателя. Бессараб напомнила, что в ситуации, когда пенсионер получает сумму ниже федерального прожиточного минимума, государство компенсирует разницу за счёт федерального бюджета.

Если же региональный минимум выше федерального, то доплата до регионального уровня осуществляется уже из региональной казны.

Уточнения

Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.



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