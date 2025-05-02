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С 5 мая меняется система оплаты коммуналки: что важно знать

2:10
Экономика

С окончанием отопительного сезона россияне традиционно ощущают облегчение — счета за жильё и коммунальные услуги становятся меньше. Однако это затишье окажется недолгим. Уже с 1 июля 2025 года россиян ждёт очередное повышение тарифов: в среднем на 11,9%. Повышение затронет основные ресурсы — газ, электричество, а также оплату за содержание жилья.

Установленные-счетчики-СВК-15-3-2-с-радиомодулем-СТРИЖ
Фото: commons.wikimedia.org by Yuriy Shemchuk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установленные-счетчики-СВК-15-3-2-с-радиомодулем-СТРИЖ

Платёжки разделят на всех

С 5 мая для владельцев долевой недвижимости вступают в силу новые правила. Теперь каждый совладелец квартиры будет получать персональный счёт — как за содержание, так и за общедомовые нужды. Начисления будут автоматическими и зависеть от доли в праве собственности. Таким образом, каждый совладелец сам будет нести ответственность за просрочки — долги станут индивидуальными.

Новая фискальная реальность

Помимо роста цен на ресурсы, в 2025 году произойдут налоговые изменения, которые повлияют на весь рынок ЖКХ. Управляющие компании перейдут на НДС, что сделает их услуги формально дороже. Повысится и налог на прибыль. Всё это может лечь дополнительной нагрузкой на жильцов через пересчёт тарифов.

Судебные иски за просрочку — в один клик

Ещё одно новшество — автоматическая передача долгов по ЖКУ в суд через портал "Госуслуги". Теперь процесс взыскания будет цифровым и более оперативным: достаточно одной просроченной платёжки, чтобы дело ушло в инстанции.

Столица платит больше

В Москве минимальный взнос на капитальный ремонт увеличен до 29,66 рубля за квадратный метр. Индексация в целом будет неравномерной: где-то она составит 9%, в других регионах — вплоть до 21%.

В Москве тарифы вырастут на 15%. Вопрос с льготами для уязвимых категорий остаётся открытым: механизмов поддержки пока не предложено, пишет Ura.Ru.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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