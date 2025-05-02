Вопреки прогнозам бьёт рекорды! В чём секрет непотопляемости рубля

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

С января по апрель российский рубль укрепился на 38,8% по отношению к доллару, заняв первое место среди мировых валют, опередив шведскую и чешскую кроны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Анализ биржевых данных, проведенный РИА Новости, показал, что рубль продемонстрировал наибольшее укрепление, в то время как шведская крона увеличилась на 14,8%, а чешская — на 11,1%.

Среди других мировых валют также наблюдается рост: швейцарский франк и японская иена подорожали на 10,1%, польский злотый и евро — на 9,8%, а норвежская крона увеличилась на 9,4%.

В других регионах бразильский реал увеличился на 9%, японская иена — на 9,9%, а стоимость фунта стерлингов, мексиканского песо и новозеландского доллара возросла на 6-7%. Сингапурский доллар, филиппинское песо и южнокорейская вона также показали рост на 4-5%.

Однако среди валют, потерявших позиции относительно доллара, оказались аргентинское песо, которое подешевело на 11,3%, и турецкая лира, снизившаяся на 8,1%. Наблюдалось также незначительное падение израильского шекеля на 0,1%.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



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