Последний шанс сохранить уровень жизни россиян — мнение экспертов о ежеквартальной индексации зарплат

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Фракция "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым предложила внедрить индексацию заработных плат в соответствии с уровнем инфляции на ежеквартальной основе, направив соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство РФ.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

В пояснительной записке к проекту говорится, что законопроект предлагает обязательную индексацию заработной платы для государственных органов, органов местного самоуправления и других работодателей, учитывая уровень инфляции.

Сергей Миронов подчеркнул, что действующий Трудовой кодекс лишь рекомендует индексацию заработных плат в связи с ростом цен на товары и услуги, что не является обязывающим. Он считает, что обязательная индексация может повысить доходы граждан, поддержать потребительский спрос и стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране, пишет РИА Новости.

Ранее группа депутатов ЛДПР под руководством Ярослава Нилова также предложила увеличить минимальный размер оплаты труда в России до 34 тысяч рублей с января 2026 года и ввести минимальную почасовую ставку в 300 рублей для работников с неполной занятостью.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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