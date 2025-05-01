Состояния растут, как на дрожжах: кто из российских богачей богаче всех в 2025 году

С начала 2025 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось почти на 15 миллиардов долларов, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Лидером по росту капитала стал Алишер Усманов, чье состояние возросло на 3,64 миллиарда долларов и достигло 16,9 миллиарда, что позволило ему удержать седьмое место в списке.
BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также на соотношении капитализации к EBITDA и цене акции к прибыли на акцию. В рейтинге участвуют 500 самых богатых людей мира, среди которых 21 россиянин. На первое мая их общее состояние составило 304,8 миллиарда долларов.
Самым богатым россиянином по-прежнему остается Владимир Потанин с состоянием в 30 миллиардов долларов, который активно зарабатывает на "Норникеле". За ним следует Вагит Алекперов из "Лукойла" с 25,4 миллиарда долларов, а третью позицию занимает Владимир Лисин (НЛМК), чей капитал уменьшился до 23,5 миллиарда долларов. Алексей Мордашов ("Северсталь") сохраняет четвертое место с 23,3 миллиарда долларов, а Андрей Мельниченко поднялся на пятую позицию, увеличив капитал до 22,7 миллиарда долларов.
В десятке богатейших также находятся Леонид Михельсон ("Новатэк"), Михаил Прохоров ("Онэксим"), Михаил Фридман ("Альфа-групп") и Павел Дуров, основатель Telegram. Среди них наблюдаются как значительный рост состояния, так и небольшие сокращения, пишет РИА Новости.
Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.
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