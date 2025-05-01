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Состояния растут, как на дрожжах: кто из российских богачей богаче всех в 2025 году

1:57
Экономика

С начала 2025 года совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось почти на 15 миллиардов долларов, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Лидером по росту капитала стал Алишер Усманов, чье состояние возросло на 3,64 миллиарда долларов и достигло 16,9 миллиарда, что позволило ему удержать седьмое место в списке.

BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также на соотношении капитализации к EBITDA и цене акции к прибыли на акцию. В рейтинге участвуют 500 самых богатых людей мира, среди которых 21 россиянин. На первое мая их общее состояние составило 304,8 миллиарда долларов.

Самым богатым россиянином по-прежнему остается Владимир Потанин с состоянием в 30 миллиардов долларов, который активно зарабатывает на "Норникеле". За ним следует Вагит Алекперов из "Лукойла" с 25,4 миллиарда долларов, а третью позицию занимает Владимир Лисин (НЛМК), чей капитал уменьшился до 23,5 миллиарда долларов. Алексей Мордашов ("Северсталь") сохраняет четвертое место с 23,3 миллиарда долларов, а Андрей Мельниченко поднялся на пятую позицию, увеличив капитал до 22,7 миллиарда долларов.

В десятке богатейших также находятся Леонид Михельсон ("Новатэк"), Михаил Прохоров ("Онэксим"), Михаил Фридман ("Альфа-групп") и Павел Дуров, основатель Telegram. Среди них наблюдаются как значительный рост состояния, так и небольшие сокращения, пишет РИА Новости.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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