Ваш утренний бутерброд стал индикатором экономики — апрельские ценники

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине апреля 2025 года в России зафиксирован рост "Бутербродекса" (или "Индекса кофе с бутербродом") на три десятых пункта до 157,1 пункта.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сэндвичи

Этот индекс, разработанный РИА Новости, отражает потребление популярных для завтрака продуктов и рассчитывается на основе данных от аналитического ресурса "Чек Индекс".

"Бутербродекс" включает семь продуктов: сахар (1 кг), растворимый кофе (95 г), огурцы (0,5 кг), сыр (0,2 кг), сливочное масло (0,18 кг), ветчину (200 г) и батон (0,4 кг). Индекс рассчитывается на основе обезличенных показателей продаж.

За первые 15 дней апреля средние цены на сахар и батон остались без изменений — 71 рубль и 48 рублей соответственно. Средняя цена на ветчину снизилась до 259 рублей (на 0,8%). В то же время, по другим продуктам наблюдался рост: цена на огурцы увеличилась на 1,1% до 182 рублей, на кофе — на 0,9% до 226 рублей, на сыр — на 0,8% до 238 рублей, а на масло — на 0,4% до 243 рублей.

Уточнения

Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.